Rocco Papaleo porta il suo 'Divertissment' a Cerignola

Rocco Papaleo torna in Capitanata con il suo ‘Divertissment’. Questa volta l’appuntamento è a Cerignola domenica 12 maggio alle 18.30 presso ‘Roma Teatro Cinema e…’. Lo spettacolo fa parte della stagione del Teatro Mercadante.

Ecco cosa dice Papaleo in merito allo spettacolo in Trio acustico.

“E’ un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora. Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che 3 appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare”.

Lo spettacolo di Papaleo entra nel cartellone della stagione sostituendo ‘Il vedovo allegro’ di e con Carlo Buccirosso, del quale si ufficializza l’annullamento dal cartellone, "annullamento di cui il Teatro Mercadante - si legge in una nota dell'ufficio stampa del Teatro - è assolutamente estraneo, ma che si associa esclusivamente ad una arbitraria decisione della Produzione ‘Ente Teatro Cronaca’".

Gli abbonati e i possessori dei biglietti dello spettacolo ‘Il vedovo allegro’ potranno utilizzare lo stesso tagliando per lo spettacolo di Rocco Papaleo o usufruire del rimborso, entro e non oltre il 2 aprile 2024. I rimborsi saranno effettuati presso la Biblioteca Comunale nei giorni 7-14-15-21-28 marzo e il 2 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Numero di telefono per comunicazioni 338/4716644. Chi ha acquistato il biglietto on line riceverà una mail da Vivaticket con le indicazioni per procedere con annullamento e rimborso. Chi lo ha acquistato nei punti vendita Vivaticket, dovrà recarsi dove ha effettuato l’acquisto.