Stefano Massini e l'omaggio ai Queen nel nuovo appuntamento di Musica Civica

Musica Civica edizione presenta il 27 Novembre alle ore 18 al Teatro U. Giordano di Foggia 'Come nasce il racconto', una conversazione con lo scrittore Stefano Massini, seguita da 'Barcelona Opera Rock' con i più grandi successi dei Queen eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, che delle musiche è arrangiatore, con le voci di Johan Boding e della soprano Desirée Rancatore.

Stefano Massini, unico italiano nella storia a vincere il Tony Award, premio Oscar del teatro americano, prova a far luce su come e perché nasca l’esigenza umana del raccontare: perché l’uomo narra storie? Da dove nasce questa necessità? Ma soprattutto: e se ogni volta che noi raccontiamo, in realtà, stessimo cercando di esprimere qualcos’altro che ci sta molto più a cuore? Procedendo per esempi ironici e talvolta spiazzanti Stefano Massini prova a portare il pubblico direttamente dentro la fucina antichissima della scrittura. Il concerto che segue la conversazione è interamente dedicato all’album Barcelona Opera Rock e alle grandi hit dei Queen, una delle band più amate di sempre.

La voce di Freddie Mercury è affidata allo svedese Johan Boding, mentre quella dello storico soprano Monserrat Caballè, amica e artista stimatissima dallo stesso Mercury, alla siciliana dalla carriera internazionale Desirèe Rancatore. La parte musicale è frutto dell’arrangiatore e compositore Roberto Molinelli, cui si devono le orchestrazioni che andremo ad ascoltare. Una serata di rock riletto in chiave sinfonica, con la presenza di coristi, di un’orchestra, di solisti per cantare e ballare sulle note di capolavori come Innuendo, I want it all, Don’t stop me now, We are the champions, Somebody to love, Love of my life, We will rock you, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, The show must go on e sui brani di Barcelona Opera Rock. Stefano Massini Scrittore e narratore, Massini è l’unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano (oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics Circle Award 2022). Massini è uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a Piazzapulita e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3.

Dal 2016 collabora con il quotidiano La Repubblica anche con il suo spazio settimanale Manuale di Sopravvivenza e con le rubriche giornaliere su repubblica.it (Parole in corso e Ufficio racconti smarriti). Divulgatore pop, graffiante, ironico, è un compositore e “scompositore” di parole e di storie, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie- Française, da registi come Luca Ronconi o come il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger).

I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente (Mondadori 2018), Ladies Football Club (Mondadori 2019), Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango 2020) e Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio (Il Mulino 2021). Roberto Molinelli Direttore, compositore, arrangiatore, Molinelli è un musicista versatile ed eclettico, unanimemente apprezzato in campo internazionale per la sua capacità di creare e realizzare, da oltre 20 anni, progetti di ogni genere musicale, dal classico al jazz e al rock. Come direttore e arrangiatore ha collaborato con José Carreras, Tony Hadley, Amii Stewart, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Beppe Fiorello, Giò Di Tonno, Rocco Papaleo, Enrico Montesano, Dianne Reeves, Fabrizio Bosso e altri. Invitato regolarmente dalle maggiori istituzioni concertistiche nazionali ed estere, molte sue première sono state eseguite in sedi illustri. Ha orchestrato alcuni dei più importanti successi internazionali di Andrea Bocelli, come Con te partirò, Romanza e Canto della Terra, eseguiti in tutto il mondo. Ha arrangiato e diretto l’Orchestra Rai del Festival di Sanremo nelle edizioni 2005, 2009 e 2021.