La Banda della Polizia di Stato suonerà per la prima volta in Capitanata

Un evento unico. Per la prima volta, la Banda musicale della Polizia di Stato suonerà in Capitanata. Il concerto si terrà il 20 settembre alle 19 presso la Chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo in occasione dell’anniversario della stigmatizzazione del Santo.

Il consesso bandistico, da oltre 80 anni un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero, porterà nella città di San Pio 70 professori d’orchestra, tutti provenienti dai più famosi conservatori italiani.

Il repertorio comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea, con le quali contribuisce ad avvicinare i cittadini al concetto di ‘polizia di prossimità’. L'alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti qualificano la Banda musicale della Polizia di Stato tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale.

Il concerto è organizzato dal Questore della provincia di Foggia Ferdinando Rossi, col patrocinio del comune di San Giovanni Rotondo e la collaborazione della fondazione Monti Uniti di Foggia e della BCC di San Giovanni Rotondo. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.