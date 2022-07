L'estate a San Menaio: eventi con Rocco Papaleo, Flavia Pennetta e Carlo Cracco

L’attore Rocco Papaleo, la tennista Flavia Pennetta, lo chef Carlo Cracco: saranno loro gli ospiti di Gargano Arte Festival, nel piazzale della stazione di San Menaio, il 3-4 e 5 settembre. La rassegna di incontri, con la direzione artistica di Stefano Meloccaro, è organizzata dalla Pro Loco San Menaio & Calenella con l’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, e in collaborazione con Ferrovie del Gargano e Sicme Energy e Gas. Gli eventi estivi che animeranno San Menaio e Calenella, però, inizieranno ben prima e si terranno tutti nell’ampio spazio del piazzale della stazione di San Menaio, con inizio alle ore 21.30.

GLI EVENTI DI LUGLIO. Si comincerà giovedì 21 luglio, con “Tracce del nostro cammino. Le donne del Gargano si raccontano”, a cura dell’associazione Donne del Gargano in Cammino. Sabato 23 luglio, invece, il giornalista Gianni di Bari intervisterà Tony di Corcia, autore di “Gianni Versace, il giovane favoloso”, un libro che racconta le origini di un talento eccezionale, capace di rivoluzionare le regole della moda internazionale. Serata musicale quella di domenica 31 luglio, quando il piazzale della stazione di San Menaio accoglierà l’Absolute Band.

GLI EVENTI DI AGOSTO. Il 14 agosto, a cura dell’associazione Proloco di Borgo Celano, a San Menaio sarà di scena “Gargano in Show”, uno spettacolo che metterà in evidenza gli artisti garganici con musica, danza e teatro. Il 20 agosto, Toka Animazione sarà protagonista con “La stazione dell’allegria”.

SETTEMBRE PIROTECNICO. Giovedì 1 settembre, sarà la volta di Max Paiella in “Storie di un cantastorie”. Sabato 3 settembre, la serata inaugurale del Gargano Arte Festival sarà tenuta a battesimo da Stefano Meloccaro che dialogherà con Rocco Papaleo. Anche questo appuntamento, come tutti gli altri, si terrà a partire dalle ore 21.30 nel piazzale della stazione di San Menaio. La sera dopo, quella del 4 settembre, grande protagonista sarà la tennista mondiale Flavia Pennetta, atleta e giocatrice capace di dominare i tornei internazionali, donna di coraggio e talento che si racconterà al pubblico di San Menaio. Gran finale il 5 settembre con Carlo Cracco che racconterà, tra le altre cose, il suo rapporto col Gargano e con la qualità straordinaria delle materie prime e delle tradizioni enogastronomiche dell’area garganica e della Puglia. Le modalità per l’ingresso relativo agli appuntamenti in programma a settembre saranno comunicate nei prossimi giorni.

IL MARE E IL BORGO. “La Proloco San Menaio & Calenella ha fatto un ottimo lavoro”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino. “Il programma delle nostre marine si integra con quello del borgo offrendo quasi 100 appuntamenti con la musica, gli spettacoli e la cultura”. “Siamo soddisfatti”, ha aggiunto Bruno Granieri, presidente della Proloco San Menaio & Calenella, “e crediamo che gli eventi organizzati siano di ottimo livello. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, Ferrovie del Gargano, la SICME e tutte le persone e le associazioni che hanno voluto darci una mano dando la loro disponibilità”.