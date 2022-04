Settimana Santa, a San Paolo di Civitate tornano le processioni dell’Incontro e dei Misteri Dolorosi

San Paolo di Civitate celebra i riti della Settimana Santa e tornano le due tradizionali processioni dell?Incontro e dei Misteri Dolorosi. Negli ultimi due anni, non si sono svolte a causa della pandemia da Covid19, sostituite da momenti di preghiera guidati dai parroci Don Domenico Niro e Don Dino D?Aloia.

Ora, però, il miglioramento della situazione pandemica e, contestualmente, la fine dello stato di emergenza, consentono la ripresa di molti momenti aggregativi, comprese le manifestazioni religiose. Su indicazione della Conferenza Episcopale Pugliese, da questo mese è possibile riprendere la pratica delle processioni e autorizzare i comitati delle feste religiose a svolgere le loro attività.

Le due processioni, quella mattutina e quella serale, che da decenni si svolgono a San Paolo di Civitate, rappresentano due intensi momenti della tradizione religiosa e culturale che coinvolgono, oltre a tutta la popolazione, decine di persone che, con spirito di sacrificio, portano a spalla le nove statue raffiguranti i momenti più suggestivi della passione di Cristo.

?Si tratta di un evento di intensa pietà popolare che ci invita a meditare sulla sofferenza di Dio ? afferma Don Domenico Niro - Gesù di Nazaret, assumendo la natura umana, ne assume tutte le gioie e i dolori, le speranze e le angosce, e ci sprona, perciò, a condividere la vita e la storia di ogni uomo e donna di ogni tempo e particolarmente di questo tempo così tormentato, che dopo averci fatto soffrire per la pandemia ora ci affligge con la guerra nel cuore dell?Europa e con le notizie sempre più raccapriccianti che arrivano da quelle terre martoriate. Dalla croce di Gesù traiamo la lezione che solo l?amore, la cura per le persone e il mondo che ci circonda, e soprattutto il perdono reciproco, possono essere la risposta più adeguata per rinnovare la nostra umanità. Per questi motivi, le processioni di quest'anno saranno più evocative e ricche di significato?.

All?alba del Venerdì Santo inizia la processione dell?Incontro tra la Madonna Addolorata e il Cristo che porta la croce sulla via Calvario. Nel tardo pomeriggio, poi, si svolge la processione dei Misteri Dolorosi che, percorrendo le strade cittadine, illuminate spesso da torce ed addobbate quasi a festa dai residenti, seguita da quasi tutta la popolazione, si conclude in tarda serata con la venerazione del popolo cristiano alla statua di Gesù morto e a quella della sua Madre Addolorata.