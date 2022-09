A Foggia libri buoni come il pane: una biblioteca libera in due panifici della città

Libri buoni come il pane: è questo il titolo che il nuovo Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina ha scelto per partecipare alla 18esima edizione della Festa dei Lettori, in programma in tutta Italia dal 29 settembre al 5 ottobre.

Giovedì 29 settembre 2022, due panifici della città riceveranno una piccola Free library, cioè una biblioteca libera, con una dotazione iniziale di circa quindici libri, a disposizione dei clienti, che potranno anche aggiungere altri titoli.

Organizzata dall’Associazione Nazionale Presidi del Libro, infatti, la Festa dei Lettori vuole portare i libri allo scoperto, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei castelli e in altri luoghi inconsueti.

“Sin dalla sua nascita – la scorsa primavera – il nuovo Presidio RivoltaPagina di Foggia vuole promuovere la lettura con azioni simboliche che partono dal basso, per rendere la lettura un’opportunità accessibile a tutti”, spiega il Presidente Alessio Tortorella, psicologo, fondatore del gruppo Facebook Foggia Legge e dell’Associazione Parole Contrarie.

Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio è stato costituito la scorsa primavera da Angelo Graziano per Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze; Anna Rita Gentile per I semi; Andrea La Porta per I fratelli della Stazione; Annamaria Quirito per Agata; Maurizio Alloggio per iFun; Michele Corcio per Louis Braille - Società Cooperativa Sociale Onlus, Gina Scarano per Spazio Baol, insieme ad alcuni membri del Gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca: Rocchina Ferragonio, Stefania Labella, Annalisa Molfetta e Stefano Starace. In questi primi mesi di attività, via via, il gruppo si è già allargato accogliendo altri lettori, tra cui il gruppo di lettura “Foggia Legge” dell’Aps “Parole Contrarie”, il gruppo di lettura “Un libro sul lettino” della Scuola “Il Ruolo Terapeutico” e il gruppo di lettura del Centro clinico “Ipsum”.

“Altri panifici del territorio sono invitati ad aderire a questa iniziativa, anche nei prossimi mesi, perché ci piacerebbe ‘seminare’ le nostre piccole biblioteche libere in vari luoghi della città”, prosegue Tortorella.

Si comincia, intanto, il 29 settembre, alle ore 11.30 presso il panificio San Michele, in via San Lazzaro, 59.

Piccolo evento di animazione, invece, il pomeriggio, alle ore 18.30 presso il panificio Gusta l’arte, in via Lussemburgo 14.

In risciò saranno i ragazzi di iFun, l’associazione di genitori di bambini e ragazzi autistici, a consegnare la cassetta di libri. A seguire, brevi letture ad alta voce, sempre a cura del Presidio.

“Abbiamo pensato a questa attività per la nostra prima Festa dei Lettori – conclude Tortorella – perché intorno alle storie narrate e illustrate si possono creare occasioni di socializzazione e di scambio, di conoscenza e di rapporti di buon vicinato. È questa l’interpretazione che abbiamo dato al tema scelto a livello nazionale per quest’anno, che poi coincide anche con il progetto tematico annuale dei Presidi: “Homo Sapiens?” è sapiente, secondo noi, l’uomo che non rinuncia ad essere membro attivo e partecipe di una comunità che cresce” conclude Tortorella.