A San Severo il presepe diventa itinerante: tour delle opere d'arte tra le vetrine di 90 attività commericiali

E’ in corso di svolgimento – per tutto il periodo natalizio – la mostra itinerante dei presepi di San Severo organizzata dall’associazione 'Amici del presepio' con la collaborazione del Comune e della Confcommercio.

Giunta alla 25esima edizione la mostra, che in passato si era tenuta sempre in una sede unica, a causa della pandemia e delle conseguenti limitazioni, quest'anno si è articolata lungo le vie cittadine in numerosi esercizi commerciali che hanno esposto i presepi realizzati dai soci.

Ieri sera si è tenuta una lunga visita ufficiale del sindaco Francesco Miglio: “Grazie innanzitutto all’associazione ed alla presidente Filomena Gassi per questa bellissima itinerante manifestazione e all’amico imprenditore Raffaele Mazzeo sempre sensibile alle tematiche sociali della nostra città, che ha voluto sostenere pure quest’iniziativa. Desidero complimentarmi con tutti i partecipanti, i presepi esposti sono meravigliosi e tutti meritevoli di essere apprezzati, si possono ammirare piccole opere d’arte davvero artigianali”.

Tutte le attività che ospitano i presepi

L'arte della pasta di Angela; la baracchina panetteria-pizzeria; Pasticceria-gelateria Morelli; Pizzeria il chirurgo; Vincitorio optics; Regina Cafè; Gastronomia Porta san Marco; Cantine D'Araprí; Fashion Time; Maxi & Co foto; Ottica Camillo; Nada fashion style; Via Zanotti abbigliamento; Baby Star; Tenerezze abbigliamento; JBX Colora; Istituto di bellezza Area 4; Spazio Conad; Digipoint-Sales; Valente abbigliamento; Pistillo Mario abbigliamento; Ottica del teatro; Cristalli donna; Moda per due; Tendaggi Civitavecchia; Cristina abbigliamento; Montedoro scarpe; Malù Vincitorio; Valentino abbigliamento; Tabaccheria Giancola; Rinaldi tendaggi; Sisters home; Negozio WindTre; La Sala donna; La Corsetteria; Vision ottica Megastore; Manita Kiosco Cafè; Pizzeria il chirurgo 1; Fashion terapy; Calzedonia; Gigolò scarpe; La Maison Bleue; Ottica Adamo; Ottica Beatrice; Bar"Gli amici di Nino"; Ottica Buono; Demá/Madé; Smartphone Giuliani Michele; Peninsula bar; Panificio Pasta madre; Pistillo parrucchieri; Il baule; Volpe rossa; Bar Romano; Farmacia Fabrizi; Grimaldi immobiliare; Succo di grano; Farmacia s. Rita; Pronta assistenza di Michele Bandini; Elettro forniture Pennacchia; Fast fashion abbigliamento; Aurora abbigliamento; Passé présent; Trame tessile e design; Professione casa immobiliare; Oro Venditti; Pasquale caffè; Barbarossa food e banqueting; Farmacia Centrale; Alfredo gastronomia; Studio 54; Gioielli Carlo Regina; Ortopedia D'Avena; Farmacia Carafa; Desirée uomo; Gagliardi bimbo; Forno s. Rocco di Antonio Cascitelli; Unica; Di Capua boutique; Ronghi; Succo di seta; Tamburro; Bar Biri; Niro boutique; Stravolta gioielli; La galleria del corredo; Farmacia Buongiorno; Wimpy; Il giardino dell'Eden; Le follie abbigliamento; Il giardino dei sapori.