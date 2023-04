A Monte Sant'Angelo il viaggio digitale alla scoperta delle testimonianze della civitlà dei Longobardi

Si terrà a Monte Sant’Angelo, sabato 6 e domenica 7 maggio, la seconda tappa di 'LongobardExperience', l’iniziativa digitale promossa in partnership tra IgersItalia e l’associazione Italia Langobardorum allo scopo di illustrare, attraverso il web e gli strumenti social, le testimonianze della civiltà dei Longobardi in Italia.

In occasione dell’evento, che si svolgerà nell’ambito della sesta edizione del 'Festival Michael', il festival internazionale dedicato al patrimonio spirituale, culturale, naturale ed enogastronomico di Monte Sant’Angelo, si ritroveranno nella località pugliese più di dieci community di IgersItalia, la più grande community italiana legata al mondo della comunicazione digitale con riferimento alla promozione del territorio, con l’obiettivo di produrre uno storytelling volto a raccontare le bellezze storico-artistiche e ambientali della città, con particolare riguardo al Santuario di San Michele, bene architettonico inserito nella lista dei sette gruppi monumentali tutelati dal sito seriale Unesco 'I Longobardi in Italia: luoghi del potere (568-774 d.C.)', al Museo Tecum (TEsori del CUlto Micaelico), comprendente la cosiddetta Galleria Longobarda con il Museo Lapidario e una collezione di oltre duecento reperti scultorei realizzati tra il IV e il XVI secolo, e alle Cripte Longobarde, che si sviluppano sotto la Grotta dell'Arcangelo.

Il territorio interessato dalla due giorni della #LongobardExperience si caratterizza storicamente per la successione di dominazioni - bizantina, longobarda, normanna, sveva, angioina e aragonese - che hanno lasciato, nel corso dei secoli, importanti testimonianze del loro passaggio, trasformando Monte Sant'Angelo in uno scrigno d'arte e di cultura, immerso in uno scenario ambientale e paesaggistico invidiabile, protetto dal Parco Nazionale del Gargano, dove i millenari alberi della Foresta Umbra costituiscono un vero e proprio santuario naturalistico, tutelato anch'esso dall'Unesco, da qui l'appellativo di Monte Sant'Angelo come 'Città dei due siti Unesco'.

Questo il programma della due giorni di “invasioni digitali”

Sabato 6 maggio, alle 16.30, gli Igers si incontreranno sulla terrazza del Meta-Museo Etnografico Tancredi, dove verranno accolti dai saluti di Danilo Chiodetti, presidente dell'Associazione Italia Langobardorum e assessore alla Cultura di Spoleto, e di Rosa Palomba, vicesindaco di Monte Sant’Angelo.

Dopo il laboratorio dedicato alla tradizione dolciaria locale delle Ostie Piene, specialità di ambiente monastico composta da due cialde ovali di ostia, che racchiudono un ripieno fatto di mandorle tostate e caramellate con zucchero e miele, i partecipanti all’evento digitale #LongobardExperience avranno modo di esplorare il comune pugliese e conoscere i principali monumenti cittadini, tra cui il Santuario di San Michele Arcangelo, il castello Normanno Svevo Aragonese, il museo dei Tesori del Culto Micaelico, il Museo Etnografico Tancredi, il complesso monumentale di San Pietro con il Battistero di San Giovanni in Tumba e la chiesa di Santa Maria Maggiore.

Domenica 7 maggio i partecipanti si ritroveranno alle 9.30 presso il castello Normanno Svevo Aragonese per una visita guidata nel centro storico con sosta dedicata all’opera di street art di Colette Miller, parte del progetto 'Global Angel Wings Project' per poi visitare l’abbazia di Pulsano.

L’evento #LongobardExperience, che farà tappa nei prossimi mesi in ciascuno dei sette comuni distribuiti in cinque diverse regioni italiane appartenenti al sito seriale Unesco 'I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)', è promosso dall’associazione Italia Langobardorum, l’ente di gestione del sito seriale longobardo, in collaborazione con IgersItalia nell'ambito del progetto 'Longobardi in viaggio verso nuovi scenari' a valere sulla Legge 77/2006 'Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'Unesco