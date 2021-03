Foggia e il liceo Lanza super protagonisti a Sanremo: con Gaudiano anche Gianluigi Carella e Tommy La Mura

Gaudiano con Polvere da sparo è il finalista per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Gianluigi Carella ha lavorato per Irama, Tommy La Mura per Fasma. Ci sono anche Roberto Galano con Beatrice Barichella

Un bel po' di Liceo Lanza a Sanremo. Mariolina Cicerale, reponsabile Iniziative culturali del liceo classico, plaude ai talenti protagonisti sul palco dell'Ariston Luca Gaudiano, finalista per le nuove proposte con Polvere da Sparo, Gianluigi Carella che ha lavorato per il video ufficiale de 'La genesi del tuo colore' di Irama, Tommy La Mura producer e manager con Luigi Zammarano della 'crew' Wfk con Fasma, in gara tra i big con Parlami.

"E’ con grande felicità che ho ricevuto questa mattina presto , appena pubblicato da poche ore, l’official video di Irama, La genesi del tuo colore . Uscito questa notte nelle radio e su tutte le piattaforme digitali per Warner Music, La genesi del tuo colore è il brano che Irama porta in gara al Festival di Sanremo e che si è posizionato ai vertici della classifica provvisoria dei 26 Big in gara. Il video girato dal regista e montatore Gianluigi Carella/Vetrinfranti è stato girato all’Autodromo nazionale di Monza ed ancora una volta mostra il talento del giovane artista , che ha al suo attivo una formazione a New York e lavori importanti per Ariana Grande, Federica Carta, Fred De Palma, The Colors, Ernia, Bulgari, Cartier, Dyson.

Narrazione potente, morte e vita, brividi, struggimento, Gianluigi Carella spinge la meta sempre più oltre e sta creando un modo di fare video in cui le immagini non sono il sottofondo della musica, ma parlano con energia ed esprimono parti inaspettate della canzone.

Nel video recitano anche il bravissimo attore foggiano Roberto Galano del Teatro dei Limoni e la giovane e promettente attrice Beatrice Barichella ('We Are Who We Are' di Luca Guadagnino).

Tutti stiamo seguendo a Sanremo e facendo il tifo per Gaudiano, giovane cantautore con il suo brano denso e toccante ‘Polvere da sparo’.

Cosa hanno in comune Gianluigi Carella, Luca Gaudiano, Tommy La Mura? Non solo la comune origine foggiana, una terra che negli ultimi tempi è rimbalzata alle cronache nazionali per classifiche infelici ed episodi di tremendo squallore e che potrebbe, invece, trovare in questi ragazzi uno scatto di orgoglio e pensare che non tutto sia perduto. Questi ragazzi hanno respirato quasi negli stessi anni l’aria del Liceo classico ‘Lanza’ , un Liceo ‘superclassico’ di ultracentenaria tradizione ,che mi piace pensare non come un luogo da dimenticare e da cui fuggire, ma come un trampolino di lancio, in cui, durante il suo percorso, avvengono tante ‘prove di volo’, in cui si saldano amicizie e si esaltano passioni, in cui ogni ragazzo individui la sua stella danzante.

La lapide commemorativa delle celebrazioni dei 150 anni del Lanza ha scritto che il Liceo è ‘Luce di cultura e fucina d'insigni figure'"