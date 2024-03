A Sant’Agata inaugurata la panchina celeste della bigenitorialità: è la prima in Puglia

Nella Villetta di Viale XXIV Maggio, a Sant’Agata di Puglia, da oggi sorge una panchina celeste per sensibilizzare al diritto alla bigenitorialità.

È dedicata a San Giuseppe, papà di tutti i papà, ma è celeste come la Madonna. È la prima in Puglia.

È stata inaugurata questa mattina, a pochi giorni dalla festa del papà. Per l’occasione, nel borgo dei Monti Dauni, è arrivato Ernesto Emanuele, presidente nazionale dell’Associazione Papà Separati, insieme al suo vice, Nicola Saluzzi.

Hanno partecipato alla cerimonia papà da Roma, Milano, Torino e altre città d’Italia. Erano presenti anche Alessandro Lorusso, assessore comunale al Decoro, e il parroco.

A promuovere l’installazione è stato Vito Rosata, nominato responsabile della Puglia della panchina celeste della bigenitorialità.

A novembre FoggiaToday aveva raccolto la sua testimonianza. È allora che aveva annunciato l’iniziativa realizzata con il sostegno del Comune di Sant’Agata di Puglia e insieme ai papà separati della zona.

Come in altre città italiane, la Panchina Blu rappresenta il diritto ad essere genitori e ad essere presenti nella vita e nell’educazione dei figli anche dopo la separazione e sollecita l’attenzione verso il crescente fenomeno delle separazioni familiari.

Colonna sonora dell’inaugurazione è stata la ‘Ninna nanna dei perdenti’, brano di Rocco Iocolo, autore di Rodi Garganico, in arte LaBrass, anche lui papà separato.

“Come separato con figli che soffrono come me le conseguenze della separazione familiare, sono molto soddisfatto ed emozionato per la riuscita dell’iniziativa nel mio paese, primo della regione, motivo di orgoglio”, afferma Vito Rosata, neo responsabile per la Puglia dell’associazione Papà separati.

“La Bigenitorialità è l’obiettivo che da anni si pone l’associazione Papà separati e questa di Sant’Agata è particolarmente importante per essere stata posizionata a fianco della panchina rossa, a significare che la condanna alla violenza sulle donne non è disgiunta dalla lotta alle discriminazioni che sempre più spesso subiscono gli uomini quando si separano”, dichiara il presidente Ernesto Emanuele, imprenditore prestato al volontariato, insignito dell’Ambrogino d’Oro 2020 dal Comune di Milano, per i 35 anni di attività a sostegno dei separati e dei loro figli.

L’associazione Papà separati aps è stata promotrice della legge 54/2006, meglio conosciuta come legge sull’affido condiviso, purtroppo spesso male applicata o addirittura disattesa.

Ed oggi l’associazione si batte per apportare le modifiche necessarie e aggiornarla alle esigenze di una giurisprudenza moderna.

Vito Rosata porterà l’esperienza di Sant’Agata di Puglia a Potenza il prossimo 19 marzo, nell’ambito del focus nazionale ‘Il coraggio di parlarne – Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori’.

Sarà lanciato il libro di Enrico Sodano ‘Diciannove marzo - il viaggio con Papà’, che racconta anche la sua storia.