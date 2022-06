Gaudiano protagonista nella sua Foggia: concerto al Teatro Giordano

È disponibile da venerdì 10 giugno, in radio e in digitale, “100 kg di piume” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo del talentuoso cantautore Gaudiano (Ph. Cosimo Buccolieri). Il brano, già disponibile in presave, anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista “L’ultimo fiore”, in uscita venerdì 08 luglio.

“100 kg di piume” è un brano d’amore carico di energia, perfetto per l’estate ormai alle porte. Il pezzo, caratterizzato da un groove funky che strizza l’occhio alla musica anni ‘80, è il racconto dei sentimenti eterogenei che possiamo provare nei confronti di noi stessi e del nostro passato. Un’altalena di emozioni, una sfida continua fatta lampi di consapevolezza, di un amore per cui vale la pena scommettere sempre. Anche i “100 kg di piume” che danno il titolo al brano perdono il loro peso e fanno volare Gaudiano leggero nel vento che, come in un sogno, lo porta tra le braccia della sua amata.

“100 kg di piume è la mia personale risposta al richiamo del funk. Nasce dalla necessità di esorcizzare il rapporto con il mio corpo, che nel corso del tempo ha condizionato molto le mie relazioni – racconta Gaudiano – Ultimamente amare una persona mi ha insegnato ad amare me stesso: quei centoventi chili ormai stanno diventando un Luca del passato e il vento se li sta portando via come se fossero piume, al ritmo di questa canzone che alimenta in me la voglia di sentirmi leggero e ballare".

Anche “100 kg di piume” costituisce un assaggio di “L’Ultimo fiore”, il nuovo progetto discografico di Gaudiano, che si presenta come la sintesi perfetta del percorso di maturazione e crescita artista intrapreso nell’ultimo anno. Appassionato ed instancabile, l’artista non ha infatti mai smesso di mettersi alla prova abbracciando anche strade nuove e sonorità eterogenee, dimostrando di non aver paura di osare e di saper rinnovare la propria identità musicale pur senza snaturare se stesso. Il nuovo singolo giunge a pochi mesi di distanza da “Oltre le onde”, uscito a marzo, un brano romantico con cui il cantautore promette alla persona amata di non abbandonarla mai.

Penna tra le più incisive e autentiche del cantautorato italiano di nuova generazione, Gaudiano è capace di comunicare i sentimenti con immediatezza e semplicità. La sua innata sensibilità gli permette di toccare anche le corde più nascoste dell’anima, facendo breccia al primo ascolto.

Gaudiano porterà la sua musica live il prossimo autunno esibendosi domenica 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 03 novembre al Largo Venue di Roma. A queste date, che vanno a sostituire quelle inizialmente previste per aprile 2022 e rinviate a causa delle attuali norme anti-Covid, si aggiunge quella di sabato 24 settembre al Teatro Giordano di Foggia.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.

L’artista, inoltre, è attualmente protagonista a teatro dello spettacolo “Una volta nella vita (Once)”, prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da?Mauro Simone, in tour nella stagione 2022/2023.

Biografia

Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, nasce a Foggia il 03 dicembre 1991 da madre insegnante di lettere e papà ingegnere. É proprio suo padre ad iniziarlo alla musica, regalandogli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per approfondire gli studi musicali alla Darec Academy di Gino Landi e vive alcune soddisfacenti esperienze nell’ambito del teatro musicale. Nel 2018 accompagna verso la fine terrena suo padre, che lotta senza rancore ed estrema dolcezza contro un tumore al cervello. L’esperienza dolorosa lo induce a trasferirsi a Milano e concentrarsi sulla sua musica. Compone le sue prime canzoni, tra cui “Polvere da sparo”, dedicata all’amato papà.

Nel 2020 debutta con il 45 giri digitale “Le cose inutili” (Adom Music/Leave Music), con all’interno un lato A dello stesso titolo, “Le cose inutili”, brano scritto durante lockdown, e un lato B intitolato “Acqua per occhi rossi”, e firma il suo primo contratto di distribuzione con Sony.

Dopo un folgorante percorso ad “AmaSanremo”, si aggiudica un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, che vince proprio con il brano “Polvere da sparo” (Leave Music/Adom Music/Sony Music), che viene trasmesso ininterrottamente da dicembre 2020 in tutta Italia.

Il 14 maggio 2021 esce il suo quarto singolo, “Rimani” (Adom Music/Sony Music/Epic).

Il 2022 si apre invece con “Oltre le onde”, anteprima del suo nuovo progetto discografico, in uscita a luglio.

Gaudiano, inoltre, è attualmente protagonista a teatro dello spettacolo “Una volta nella vita (Once)”, prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da?Mauro Simone, in tour nella stagione 2022/2023.