IlTeatro dei Limoni riparte "con una stagione come si deve": "Due anni di stop ci hanno segnato, ma non cancellato"

Finalmente si riparte. Il Teatro dei Limoni riprende le sue attività presentando la nuova stagione di 'Giallocoraggioso', giunto alla quattordicesima edizione.

“Questi due anni di stop ci hanno segnato, ma non ci hanno cancellato. Siamo restati lì, in Via Giardino 21, con la porta sempre aperta anche se a nessuno era consentito entrare”, spiega Roberto Galano, direttore artistico del Teatro dei Limoni. “Piano piano abbiamo ripreso i nostri laboratori grazie a bambini, ragazzi, uomini e donne che al TeatrodeiLimoni hanno trovato un porto sicuro quando tutto intorno c'era la tempesta. Le stagioni teatrali, però, non possono vivere senza un pubblico, senza la città. E la città aveva paura. Ora, nella speranza che questa tempesta si sia definitivamente esaurita, ritorniamo ad offrirvi una stagione teatrale come si deve: produzioni originali, compagnie ospiti provenienti da tutta Italia, una vasta offerta di generi e gusti”.

Si comincia con una produzione TeatrodeiLimoni che vede in scena Galano e Losavio con lo spettacolo ‘La strada’, scritto da Losavio e diretto da Galano (lo spettacolo partirà per la tournée subito dopo il debutto), per poi continuare con uno spettacolo il cui titolo è tutto un programma ‘La storia degli orsi panda raccontata da un sassofonista che ha un'amichetta a Francoforte’, prodotto da Cubo Teatro di Torino, nei giorni 19/20 Novembre 2022. La settimana successiva, il 27 Novembre, la foggiana Giorgia Maddamma, allieva di Pina Bausch, in occasione del workshop di teatro danza che terrà al TdL, porterà in scena ‘White&Black’ insieme a Fernando Suels Mendoza. Come da tradizione, lo spettacolo di Natale sarà una produzione TeatrodeiLimoni: ‘The place’,

ispirato al film omonimo di Paolo Genovese, nell'adattamento e regia di Roberto Galano (dal 25 al 30 Dicembre e il 1 Gennaio). Il gradito ritorno dell'amico Silvio Barbiero (Mare Alto Teatro di Padova) lo vedrà in scena con ‘Edipus’, nei giorni 21 e 22 Gennaio. ‘Di un Ulisse, di una Penelope’, prodotto da Mutamenti / Civico 14 di Caserta, sarà in scena l'11 e il 12 Febbraio.

La compagnia calabrese Teatro Primo, direttamente da Villa San Giovanni, porterà in Via Giardino lo spettacolo "Dora in avanti" nei giorni 25 e 26 Marzo. Aprile avrà un doppio appuntamento: l'1 e 2 sarà in scena lo spettacolo, selezionato al Roma Fringe Festival 2019, ‘Il signor Dopodomani - L'indicibile sproloquio di un condannato a vivere’ prodotto dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina; mentre, a chiudere la stagione sarà il Teatro dell'Osso di Napoli con le "Operette morali" di Leopardi nei giorni 15 e 16.

Anche quest'anno ci saranno riduzioni per gli over 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Ovviamente, non potevamo non pensare anche agli spettatori più piccoli e alle loro famiglie. Ecco quindi l'XI edizione di Merende da Favola, la rassegna di teatro ragazzi interamente prodotta dal TdL.

Il primo appuntamento riporta in scena ‘L'isola di Kalpa’ (scritto e diretto da Ts'ui Pen), uno spettacolo di avventura: di viaggi sottomarini, di amici, mappe e poteri soprannaturali, nei giorni 15 e 16 Ottobre. 12/13 Novembre torna ‘La magica ricordicletta di Jan’, il cui testo è valso a Christian di Furia il premio della giuria dei bambini al concorso di scrittura ‘Prima della prima’ promosso dall'Istituto Teatrale Europeo nel 2017. L'appuntamento con lo spettacolo natalizio è un classico della letteratura mondiale: ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens, adattato e diretto da Paola Capuano (8/9/10/11 Dicembre), mentre dal 6 all'8 Gennaio sarà la volta dell'"Odissea", sempre ad opera di Paola Capuano. Un altro classico sarà rivisitato da Michele Ciuffreda che, con la regia di Roberto Galano, metterà in scena ‘Lo strano caso dei Promessi Sposi’ il 4 e 5 Febbraio. Infine, due nuove produzioni totalmente originali e inedite: ‘Nicopej - il topo che fondò Foggia’ (11/12 Marzo), scritto e diretto da Roberto Moretto, e ‘Zanzarino’ di Leonardo Losavio e diretto da Roberto Galano, in scena dal 22 al 25 Aprile.

Insomma, abbiamo pensato in grande, perché siamo coraggiosi. Come sempre.

Tutti i dettagli degli spettacoli delle stagioni teatrali Giallocoraggioso e Merende da Favola sul sito www.teatrodeilimoni.it.



Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it