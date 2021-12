Capodanno al cinema con Pio e Amedeo, il 1° gennaio esce 'Belli Ciao': "Una storia onesta, sincera e anche autobiografica"

Si intitola 'Belli Ciao', il nuovo film di Pio e Amedeo per la regia di Gennaro Nunziante (che ha già diretto i primi quattro film di Checco Zalone), che sarà distribuito nelle sale a partire da sabato 1° gennaio 2022.

Ad annunciarlo, sono proprio i due comici foggiani sui canali social, in un post a corredo del trailer: "Finalmente ci siamo, il 1° gennaio esce il nostro film. "In questo momento particolare il nostro effimero compito è sempre e solo quello: distrarvi e divertirvi un po'. Abbiamo unito le forze con Gennaro Nunziante, abbiamo trovato un amico oltre che un regista, ed eccovi qua partorita questa storia, sincera, onesta e anche un po' autobiografica. È la storia di tanti, è una storia per tutti e siamo certi vi piacerà. Ci vediamo al cinema con i pop corn, quelli grandi, e le caramelle gommose che ci cariano pure la retina degli occhi".