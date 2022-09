Da Vivaldi a Piazzolla: 'Le otto stagioni' al Giordano con l'Orchestra Suoni del Sud

Dopo il grande successo del debutto, con l'omaggio a Umberto Giordano, l'Orchestra Stabile di Foggia torna sul palco venerdì 30 settembre. Il concerto si intitola “Le otto Stagioni”, racchiudendo quelle di Vivaldi e quelle di Piazzolla. Questa volta con l’Orchestra Ico Suoni del Sud ci saranno due solisti: Ettore e Antonio Pellegrino. Violinista dalla carriera internazionale, manager culturale di esperienza e apprezzato docente, Ettore Pellegrino, direttore artistico della Ico di Foggia, dal 2018 è direttore artistico della Ico Istituzione Sinfonica Abruzzese, ruolo che aveva già ricoperto dal 2011 al 2015.

“Menzionata quasi sempre per fatti di cronaca, finalmente Foggia ha una bella cosa da amare, custodire e sostenere”, ha affermato in occasione della prima al Giordano. Antonio Pellegrino è un violinista che vanta una intensa attività concertistica collaborando con diverse formazioni cameristiche ed esibendosi, oltre che in Italia, anche in Spagna, Francia, Olanda, Danimarca, Stati Uniti, Giappone e diversi paesi del Sud America. Ha collaborato con i complessi da camera “I Solisti Aquilani” e “I Filarmonici di Roma” con cui ha effettuato numerosi concerti anche all’estero. L’ingresso è con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino del Teatro Giordano a partire da un’ora prima del concerto.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com o telefonare al numero 324.5912249.