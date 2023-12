Foggia ha 'Voja di Street Food... anche a Natale', la villa comunale "sarà villaggio di delizie"

Dal 22 al 24 dicembre, 'Ho Voja Di Street Food' riaccende il Natale a Foggia. La festa più magica dell’anno è alle porte e il capoluogo si prepara ad accogliere un imperdibile appuntamento culinario, ad ingresso libero.

L'evento, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia con patrocinio del Comune di Foggia, si svolgerà proprio nel cuore della città, presso la Villa Comunale, e offrirà ai visitatori un'ampia scelta di proposte di cibo da strada.

Sarà un'occasione per scoprire e gustare le prelibatezze dello street food: dai classici panini gourmet alle tradizionali pizze, dai gustosissimi fritti alle irresistibili specialità di carne, e ancora caciocavallo impiccato, arrosticini e gelati.

In un’atmosfera gioiosa e coinvolgente, famiglie, giovani e bambini potranno trascorrere piacevoli momenti di intrattenimento. È previsto l’allestimento di una mostra fotografica a cura di Alfredo Urbano, il cui ricavato delle eventuali vendite sarà devoluto per la realizzazione di un pozzo in Guinea Bissau e per i più piccoli giochi e attività grazie alla Casa Volante.

Infine, sono previste delle visite guidate alla scoperta dei tesori della villa comunale a cura di Franca Palese, presidente Confguide Confcommercio Foggia (info e costi 320 – 3724578)

Lo street food non solo come moda, ma anche come strumento di aggregazione, con tanta 'voja' di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, alla riscoperta delle tradizioni locali.

“Il cibo può diventare uno strumento e una leva importante per la rivitalizzazione di un’area", spiegano gli organizzatori. "La Villa comunale di Foggia è un luogo del cuore non solo per i foggiani, ma anche per la nostra Associazione che ha già realizzato un’iniziativa al suo interno, qualche anno fa prima dell’emergenza sanitaria. Trascorriamo le prossime festività nella gioia e nella condivisione e il piccolo villaggio delle delizie è il nostro contributo per la città di Foggia che è pronta per un nuovo e prezioso rilancio”.

Elenco delle attività che partecipano: Ovineria; Makò; Fame Kimica; Borzettone; Sabrina Scopece azienda agricola; Timeless Ink; Cacio’s; Piadinery; Rocco Naviglio; Il Piccolo Ristoro; Papone 2.0; Max & Coo; Carne a Fuoco; Bacalajo; Barbacar; La Roscia di Nonna Lina; Food underground.