A Ferragosto in piazza Cavour arriva Fiorella Mannoia: 1000 i posti disponibili, pronto il piano sicurezza

Sarà Fiorella Mannoia, per tutti ‘La roscia’, l’artista che il 15 agosto si esibirà in piazza Cavour per il Ferragosto di Foggia. Nei prossimi giorni verrà presentato in Prefettura un piano sicurezza per 1000 posti, numero massimo di spettatori consentiti per garantire i distanziamenti previsti dalla legge.

Le regole, fissate dal Governo, valgono per i concerti estivi organizzati in spazi, arene e teatri all’aperto e non prevedono l'obbligo di certificare l'avvenuta vaccinazione o l'effettuazione di un tampone che attesti di non essere colpito dal Covid.

Capienza al 50% e massimo 500 spettatori nei luoghi chiusi. Per quanto riguarda il live dell’artista romana di ‘Quello che le donne non dicono’ e de ‘Il cielo d’Irlanda, la predisposizione dei posti a sedere potrebbe essere la seguente: 800 in piazza Cavour e 200 in via Lanza.