Un film sulla vita di Lucio Dalla: le riprese alle Tremiti e a Bologna

La biografia di Lucio Dalla in una pellicola della compagnia Leone Cinematografica, dello sceneggiatore Stefano Rulli e del regista Ambrogio Lo Giudice

Come riporta nell'edizione odierna BolognaToday, in occasione del decimo anniversario della scomparsa dell’indimenticabile Lucio Dalla - morto il 1 marzo del 2012 - è in arrivò un film dedicato alla sua vita a cura della Compagnia Leone Cinematografica.

L'opera, alla quale stanno lavorando lo sceneggiatore Stefano Rulli e il regista Ambrogio Lo Giudice, nonché amico e collaboratore di Dalla, è patrocinata dalla Fondazione Dalla di Bologna.

Le riprese saranno girate ovviamente a Bologna, ma a far da scenario alla pellicola anche i luoghi più cari al cantautore come le isole Tremiti.