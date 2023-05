A Carpino tutto pronto per la festa di San Cirillo d'Alessandria

A Carpino fervono i preparativi per celebrare San Cirillo d’Alessandria. Manca ormai poco, infatti, alla festa patronale del 18 maggio che anche quest’anno coinvolgerà l’intera comunità. Accanto all’amministrazione comunale e alla pro loco, a dare il contributo fattivo per la riuscita ei festeggiamenti, ci sono anche le ragazze del comitato civico e tantissimi giovani che si sono presi l’impegno di mantenere viva una tradizione di lunga data che racchiude in sé fede e senso di appartenenza ad una comunità.

“Quest'anno più che mai – scrive la pro loco in un post sulla propria pagina facebook – c’è tutta la volontà di regalare una bella festa in onore di San Cirillo d'Alessandria ai cittadini, e di continuare a promuovere e valorizzare le nostre belle e uniche tradizioni. Sarà sicuramente un giorno indimenticabile per i momenti che andremo a vivere e per il l'attaccamento viscerale del popolo carpinese nei confronti del santo patrono”.

Questo il programma religioso. Dal 9 al 17 maggio nella chiesa di San Cirillo sarà celebrata, prima della Santa messa, la novena in onore del santo patrono. Domenica 14, invece, tutte le funzioni si sposteranno nella chiesa di San Nicola di Mira dove, al termine della messa delle ore 19.00 avrà luogo il concerto mariano a cura della corale ‘Terzo Millennio’ di Carpino.

Giovedì 18 maggio, al termine della celebrazione eucaristica delle 10 prenderà via la solenne processione per le vie del paese con passaggio in Via Michele d’Addetta. Per quanto riguarda il programma laico, la mattina del 18 la banda del corpo musicale capinese diretta dal maestro Angelo di Nunzio percorrerà le strade della cittadina, mentre nel pomeriggio al parco ‘Terre di S.Cirillo’ ci saranno attività e animazione per i bambini. Alle 21 in piazza del popolo, Beat Ska in concerto. Chiusura dei festeggiamenti con il classico spettacolo pirotecnico.