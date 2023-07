Vico del Gargano diventa una 'agorà' dove parlare di cultura

Sette serate per sette incontri ad alto tasso culturale. È ‘Agorà’, la kermesse che dal 21 luglio al 19 agosto porterà a Vico del Gargano grandi nomi del panorama letterario. L’evento inaugurale si terrà venerdì 21 alle 21.30, quando nel centro storico sarà di scena ‘M’innamoro di tutto’, appuntamento con la poesia musicata e il live painting che vedrà protagonisti Marco Lepore, Alessandro Guida e Michela Cotugno. Il secondo appuntamento è in programma il 28 luglio alle 21.30: in Piazza Castello, Aldo Giorgio Salvatori intervisterà Carmen Lasorella, giornalista tra le più conosciute e ammirate del panorama dell’informazione italiana, autrice del libro intitolato ‘Vera e gli schiavi del Terzo Millennio’.

Il primo appuntamento d’agosto è quello del 3, sempre in Piazza Castello alle 21.30, con al centro ‘La paposcia dell’amore’, l’intervista di Carmen Del Conte a Francesca Fiorentino e la partecipazione di Nicola Angelicchio. La sera dopo, quella del 4 agosto, stessa location e medesimo orario d’inizio per ‘Quarta mafia’, intervista di Veronica Gatto ad Antonio Laronga con la partecipazione di Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Il 9 agosto sarà la volta di ‘Punto luce’ e dell’intervista di Raffaella Starace a Terry Marcantonio. Il 14, invece, serata dedicata al libro ‘A tu per tu’, con l’intervista di Aldo Giorgio Salvatori ad Alessandro Cassieri. Ultimo appuntamento in Piazza Castello il 19 agosto, ancora una volta alle 21.30, con ‘I complotti della mente’: Desiree Gervasio intervista Antonello Bellomo e Felice Lisanti.

“L’appuntamento con la lettura e gli incontri d’autore rappresenta ormai una bellissima tradizione dell’estate vichese - dichiara Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano – e in questi anni, il centro storico di Vico ha ospitato scrittrici e scrittori. Agorà mette al centro l’interazione con i lettori e la valorizzazione del cuore del paese, unendo locale e globale, uomini e donne che raccontano il territorio assieme a personalità che spaziano su questioni che non hanno coordinate geografiche”.