Scienziati e ricercatori alle Tremiti per riscoprire i suoi tesori nascosti

Si chiama ‘Antiquarium’ ed è la quattro giorni con cui le Isole Tremiti si racconteranno tra spiritualità, storia, passato e archeologia. La rassegna di ricerca e studi - organizzata da ‘Laboratorio del MA.RE.’, ‘Marlin Tremiti’, ‘CDP Service’ in collaborazione con Pro loco e Hotel Eden e patrocinata dal Comune delle Isole Tremiti, dal Ministero della Cultura, Provincia di Foggia e ‘Pugliapromozione’ – si svolgerà dal 27 al 27 agosto sulle isole di San Domino e San Nicola ed è finalizzata al recupero e alla condivisione delle ricchezze spesso poco conosciute delle Diomedee.

“Va in questa direzione anche l’impegno dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Luciano Cafiero - teso a difendere e valorizzare il patrimonio storico-culturale e renderlo fruibile ai tanti turisti che, oltre alle bellezze del nostro mare, amano anche conoscere e vivere siti e momenti storici di cui le nostre Isole sono ancora ricche. Un benvenuto agli scienziati e ricercatori che converranno alle Tremiti e un plauso all’iniziativa, unica nel suo genere e di elevato spessore scientifico”.

“Si tratta di un serbatoio immenso di storia e vicende non solo delle Tremiti – aggiunge Adelmo Sorci, direttore scientifico del Laboratorio del MA.RE. – ma anche della terraferma. Il nostro mare è un immenso Museo dove reperti e relitti non attendono altro che il momento di essere ‘visitati’ rimanendo su quei fondali che, per secoli, li hanno accolti. “Antiquarium” va in questa direzione: mettere questi tesori a disposizione dei nostri ospiti e dei residenti”.

Si inizia giovedì 24 alle 18 sull’isola di San Domino con la presentazione degli ospiti, (storici, archeologi e giornalisti) che animeranno l’evento. Venerdì sempre su sAn Domino e alle 18 ci sarà la visione di un docufilm sulle meraviglie archeologiche sommerse, mentre alle 21 ci sarà un focus sulla musealizzazione, fruizione e ricerca scientifica dei 14 siti archeologici sommersi e sul lavoro della Soprintendenza con la partecipazione di funzionari del patrimonio culturale subacqueo, archeologi ed esperti subacquei. Sabato alla 15 giro in barca nella riserva marina alla scoperta della Nave Oneraria Romana del II sec. a.C., della nave Medievale carica di lastroni, del piroscafo a ruote utilizzato da Garibaldi per la spedizione dei Mille, del Brigantino Austriaco affondato nel 1825 e di un B-24 della Seconda Guerra Mondiale. Alle 21.30 presso l’abbazia di San Nicola un tour notturno alla scoperta dei tesori artistici del luogo.

Domenica 27 agosto alle 10 a San Domino il convegno dal titolo ‘La Storia è il futuro turistico dei borghi: le Isole Tremiti possono fare a meno del mare?’. Previsti gli interventi, fra gli altri, di Barbara Davidde (Soprintendente della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo) e Giuliano Volpe (Ordinario di Archeologia all’Università di Bari).

(Foto di Adelmo Sorci)