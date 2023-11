A Foggia la presentazione dell'autobiografia della calciatrice sipontina Simona Lapomarda

Si chiama ‘Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani’ ed è l’autobiografia che Simona Lapomarda, calciatrice 33enne originaria di Mattinata che dal 2019 vive alle Canarie dove gioca in serie C. e lavora come bagnina in un hotel (vi abbiamo raccontato la sua storia qui), presenterà a Foggia giovedì 30 novembre alle 17 presso la sala convegni ‘Fabio Carbone’ delle Acli Provinciali in Via Rovelli. A dialogare con lei ci sarà il giornalista e Presidente Provinciale Us Acli Foggia Tiziano Errichiello.

Nata a Manfredonia e ultima di tre figlie femmine, Simona gioca a calcio da quando aveva quattro anni. Giovanissima e unica donna della squadra, gioca prima nel Mattinata Calcio poi in altre squadre lontano da casa. È quello il periodo più complicato della sua vita, tra umiliazioni, delusioni e depressione. Prima che sia troppo tardi, decide di riprendere in mano la sua vita e si trasferisce alle Canarie dove oggi è finalmente felice.

Questo, e molto altro, è il contenuto della sua autobiografia edita da Europa Edizioni.