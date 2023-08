Biccari come Buenos Aires a ritmo di tango e cucina argentina

Biccari come Buenos Aires. Sabato 19 e domenica 20, weekend all’insegna di balli, canti e piatti tipici dell’Argentina per far rivivere le atmosfere del tradizionale quartiere ‘La Boca’. Re della due giorni il tango, grazie alla partecipazione di esperti ballerini provenienti da tutta Italia per un programma pieno di appuntamenti interessanti. Sabato pomeriggio alle 18, lezione di tango presso il parco ‘Daunia Avventura’. A seguire cena con asado (tipica cottura argentina) e percorso gastronomico nel Belvedere. In chiusura di giornata, in piazza Umberto I, show dei maestri di tango.

Domenica alle 18 appuntamento con il “Percorso narrativo tra memoria e identità in Argentina” e alle 19 milonga pomeridiana in piazza Giacomo Matteotti con canzone e danza popolare in 3 tempi con Tdj Septymo e gli artisti Ruben Peloni e ‘Los Tanturi’. L’evento è stato organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Argentina per il Mondo’ insieme al Comune di Biccari e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina “per accogliere quei discendenti di italiani nati all’estero, accompagnandoli nell’integrazione socio-culturale nella comunità”.