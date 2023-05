Al via il concorso Giordano. Oltre 150 le esibizioni con artisti da tutta Italia

Prende il via oggi la quindicesima edizione del concorso nazionale musicale ‘Umberto Giordano’ organizzato dall’associazione ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con la Provincia di Foggia e il Comune di Foggia. Fino al 19 maggio, sul palco del ‘Teatro del fuoco’ prima e del ‘Teatro Umberto Giordano’ poi, si esibiranno oltre 120 solisti, 10 cori, 10 orchestre e altrettanti gruppi provenienti da tutta Italia per cercare di portare a casa il premio della propria categoria.

Il programma è serrato. Le prime tre giornate saranno dedicate alle sezioni ‘solisti’ (che comprende pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, arpa, fisarmonica canto lirico, chitarra elettrica e basso elettrico), ‘orchestra’, ‘musica d’insieme’ e ‘coro’ e si svolgeranno al ‘Teatro del fuoco’. A giudicarli saranno Gianni Iorio, bandoneonista, pianista e compositore, Marco Moresco, pianista e direttore d’orchestra, Claudio Santangelo, percussionista, a cui si aggiungono il direttore artistico del Concorso Giordano, Lorenzo Ciuffreda, e il presidente del contest e responsabile di Suoni del Sud, Gianni Cuciniello. La premiazione avverrà a fine audizioni mercoledì 17.

Il 18 maggio al ‘Teatro Giordano’ sarà la volta della sezione ‘drums’ con 65 batteristi in gara che verranno premiati a fine gara. A presiedere la giuria sarà Virgil Donati, drummer australiano di fama mondiale, che sarà affiancato dai maestri Alessandro Napolitano, Gianni Cuciniello e Lorenzo Ciuffreda.

Venerdì 19 a partire dalle 9.30 sarà, invece, dedicata alla sezione ‘talent voice - canto moderno Premio Gino Sannoner’. I 49 finalisti selezionati da Mario Rosini nei giorni scorsi saranno ascoltati dal vivo da Marco Masini (presidente di giuria), dal noto direttore d’orchestra e compositore Roberto Molinelli, oltre che da Ciuffreda e Cuciniello. In serata si svolgerà la cerimonia di premiazione con l’esibizione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di ‘The Voice Kids’. L’ingresso a tutte le giornate è libero e aperto al pubblico.