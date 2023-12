Finale col botto di Suoni del Sud, pienone per il Concerto di Capodanno: “Una stagione da incorniciare”

L’Orchestra Ico Suoni del Sud chiude la seconda stagione concertistica con un altro sold out. Pienone anche per il consueto Concerto di Capodanno al Teatro Umberto Giordano di Foggia, in programma venerdì 29 dicembre con ingresso alle 20.

“Siamo contentissimi di tanto successo - afferma Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud -. Questa è stata davvero una stagione da incorniciare, che ci ha regalato tante soddisfazioni grazie a una proposta estremamente variegata che ha incluso tanti e diversi generi musicali: dall’opera alla musica elettronica, dalla classica al balletto, con numerosi protagonisti di fama nazionale e internazionale. Una stagione così lunga e fortunata non può che terminare con un brindisi musicale che fa ormai parte della tradizione, poiché il Concerto di Capodanno della nostra orchestra è tra gli appuntamenti più attesi e amati; con l’augurio che il pubblico ci continui a seguire con lo stesso entusiasmo anche nella terza. Noi siamo già pronti con tantissime sorprese”.

Venerdì sera l’orchestra stabile foggiana proporrà, oltre a celebri valzer e melodie di Johann e Josef Strauss, anche musiche di Charles Gounod, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Umberto Giordano, Armando Trovajoli, Dimitri Shostakovich, Ermanno Wolf-Ferrari, Franz Lehar e Alfredo D'Ascoli.

A dirigere l’Ico “Suoni del Sud” sarà Michele Cellaro, che subito dopo il diploma, conseguito presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari sotto la guida del Maestro Franco Petracchi, si è dedicato all'insegnamento e all'esplorazione delle possibilità tecnico-espressive del Contrabbasso.

La seconda stagione concertistica è organizzata dall’Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è affidata a Ettore Pellegrino.