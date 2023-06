In Brasile l'ultima tappa del tour internazionale della direttrice d'orchestra foggiana Gianna Fratta

Sarà in Brasile la tappa finale del tour internazionale ‘From Lebanon to Brazil’ che ha portato la pianista e direttrice d’orchestra foggiana Gianna Fratta in giro per il mondo. Il 23 giugno a Goiania presso il ‘Centro Cultural Oscar Niemeyer’ sarà ospite dell’Orquestra Filarmônica de Goiás.

La direttrice interpreterà pagine di Haydn, Tchailovsky e Giordano. Il tour, iniziato a Beirut, dove la Fratta ha inaugurato la nota kermesse ‘Al Bustan Iternational Music Festival’, è proseguito in Bulgaria con l’Orchestra Filarmonica di Sofia e in Spagna con un doppio appuntamento e un gran finale a Palma di Maiorca con l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Il tour, organizzato dall’Associazione Musica Civica di Foggia, si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

La tappa brasiliana arriva a pochi giorni di distanza dalla partecipazione della Fratta alla tredicesima edizione del ‘Taobuk Award’ presso il Teatro Antico di Taormina dove ha diretto l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e il violinista di fama mondiale David Garret.