Enrico Ruggeri si racconta nell'appuntamento di apertura di 'Musica Civica'

Una manciata di ore e prenderà il via la quattordicesima edizione di ‘Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole’, la rassegna che unisce intellettuali e artisti in una sapiente alternanza di parole e musica.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre con ingresso alle 18.30 e sipario alle 19 al Teatro Umberto Giordano. Ad inaugurare l’edizione 2023 sarà lo spettacolo ‘Enrico Ruggeri si racconta’, uno spettacolo in cui, in un equilibrato mix di parole e canzoni, l’artista si racconterà umanamente e musicalmente, parlerà di amore, felicità, musica, ripercorrendo quasi mezzo secolo di storia della musica italiana, 50 anni di rock e canzoni d’autore, dagli esordi punk di ‘Champagne Molotov’ ai grandi successi della sua carriera. Al suo fianco il pianista Francesco Luppi, collaboratore musicale di Ruggeri da molti anni.

Una voce, una chitarra, un pianoforte, due musicisti e nient’altro per sapere di più di un uomo che, in oltre 40 anni di carriera, ha collezionato 39 album, 5 milioni di copie vendute e decine di canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana. Autore di musiche interpretate da artisti come Morandi, Mannoia, Mina, Oxa, Ruggeri ha vinto due volte il Festival di Sanremo, la prima nel 1987 con ‘Si può dare di più’ (insieme a Morandi e Tozzi), la seconda nel 1993 con ‘Mistero’, collezionando anche 4 premi della critica. Nell’edizione di Sanremo 1987, oltre alla vittoria con una delle più belle canzoni di sempre, il premio della critica viene assegnato a ‘Quello che le donne non dicono’ scritta da Enrico e interpretata da Fiorella Mannoia.

Spalla del poliedrico artista e forte della sua esperienza, Francesco Luppi, pianista, tastierista e programmatore in diversi spettacoli con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana: Irene Grandi, Eugenio Finardi, Elio e Cesareo (Elio e le storie tese), Neffa, Alberto Fortis, Gianfranco Califano, Nicolò Fabi, Maurizio Solieri, Max Gazzè e molti altri. Dal 2009 fa parte della band di Enrico Ruggeri, collaborando in studio e in vari tour. Dal 2013 ha collaborato come pianista accompagnatore e tastierista nel programma televisivo ‘The Voice’.

“Il 2023 rappresenta un punto di svolta per la rassegna – dichiara il Maestro Mauro De Palma – un anno di grandi novità e un momento di crescita eccezionale che premia il lavoro e l’impegno di ben 14 anni. Il riconoscimento di Musica Civica da parte del Ministero della Cultura, attraverso le sovvenzioni del Fondo Unico per lo Spettacolo, l’inserimento della rassegna nei Grandi Eventi della Puglia, con un finanziamento cospicuo per le attività di comunicazione da parte di Puglia Promozione, l’implementazione del numero di sponsor, la collaborazione con la Camerata Musicale Barese ha permesso la formulazione di un cartellone straordinario che porta la nostra rassegna ai livelli dei grandi festival nazionali e internazionali”.

È possibile acquistare i biglietti per l’inaugurazione esclusivamente il 24 settembre online al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/enrico-ruggeri-si-racconta/215663 e nei punti vendita vivaticket dalle ore 9 oppure presso il botteghino del teatro Giordano dalle ore 17.

È ancora possibile acquistare anche l’abbonamento per l’intera rassegna di 10 spettacoli tutti i giorni presso i punti vendita vivaticket, presso gli uffici in via Napoli 65 previo appuntamento telefonico allo 0881-711798 e online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-civica-conversazioni-tra-suoni-e-parole-xiv-edizione/215667.