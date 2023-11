Pio e Amedeo tornano al Cinema: dal 28 dicembre esce il film 'Come può uno scoglio'

Pio e Amedeo, al secolo Pio D'Antini e Amedeo Grieco, hanno annunciato l'uscita del nuovo film e il ritorno sul grande schermo con 'Come può uno scoglio' per la regia di Gennaro Nunziante: "Ci siamo, il 28 dicembre esce il nostro nuovo film. Ci vediamo al Cinema". Si tratta del quarto film del duo comico foggiano dopo 'Ma tu di che segno 6?', 'Amici come noi' e Belli Ciao'.

La trama su Coming Soon

Come può uno scoglio, film diretto da Gennaro Nunziante, racconta come Pio, in seguito alla morte del padre, eredita la gestione di diverse attività. Adesso che ha una certa disponibilità economica, l'uomo vive di ogni agio in Treviso insieme alla sua famiglia e si è candidato alle elezioni per diventare sindaco. Nel frattempo l'arrivo in paese di Amedeo, ex galeotto assunto dal parroco per fargli d'autista, porta scompiglio nella vita di Pio. Amedeo, infatti, irrompe nell'esistenza dell'aspirante sindaco come un tornado. I due, però, nonostante le apparenze, ignorano di avere in comune davvero molto. È grazie ad Amedeo che Pio non solo riscoprirà quelle che erano le sue passioni, ma intraprenderà anche un viaggio di riconciliazione con se stesso, che lo porterà a scoprire la verità sulla sua famiglia.