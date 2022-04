Ancora un premio per Lorenzo Sepalone: il regista foggiano vince all'Aqua FIlm Festival con il corto 'Insieme'

Lorenzo Sepalone continua a vincere. Il cortometraggio “Insieme”, scritto e diretto dal regista foggiano, prodotto dall’associazione “Impegno Donna”, si è aggiudicato il Premio “Sorella Aqua” alla sesta edizione del concorso internazionale “Aqua Film Festival”.



La premiazione del festival cinematografico, che ha come tema l'Acqua in tutte le sue espressioni, si è svolta Sabato sera presso la Casa del Cinema di Roma.

La giuria, presieduta dall’attore Remo Girone e composta da noti personaggi del cinema e del teatro italiano, ha assegnato al film del regista e sceneggiatore foggiano il Premio “Sorella Aqua” per la regia, la sceneggiatura, il montaggio e l’interpretazione.

Si aggiunge così un nuovo riconoscimento nel ricco palmares di Lorenzo Sepalone che nella sua carriera ha scritto, diretto e prodotto cortometraggi, spot e comunicazioni sociali vincendo circa 30 premi in noti festival cinematografici.



“Insieme” è un corto contro la violenza di genere, prodotto nel 2020 dall’associazione “Impegno Donna”, nell’ambito del progetto “Stereotipando”, realizzato con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Girato a Foggia (presso la Piscina Pentotary) e sul Gargano (sulla spiaggia di Chiancamasitto), il film affronta, in circa tre minuti, il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione originale e simbolica.

“Insieme” racconta la storia di una ragazza appassionata di nuoto (interpretata dall’attrice Eleonora Lausdei) che trova il coraggio di liberarsi da un uomo violento.

Alla pellicola hanno lavorato affermati professionisti del cinema italiano.



Il cortometraggio è stato già presentato in diversi concorsi cinematografici nazionali ed internazionali e lo scorso Ottobre è stato premiato anche al prestigioso festival “Visioni Italiane” presso la Cineteca di Bologna.

“Insieme” è visibile sul canale YouTube della produzione esecutiva Movimento ArteLuna tramite questo link.