Torna il Foggia Film Festival, l'attrice e attivista politica Caterina Shulha presidente di giuria

Spegne tredici candeline il ‘Foggia Film Festival’ che quest’anno cambia location: dal 19 al 25 novembre sarà, infatti, il Cineteatro Sala Farina in via Campanile ad ospitare uno degli eventi più attesi dagli amanti della settima arte.

In attesa di conoscere i film in concorso, l’organizzazione del festival si sta dedicando alla composizione della giuria che assegnerà i riconoscimenti alle migliori opere in concorso nelle sezioni Feature Films, Documentaries, Short Movies oltre ai diversi premi speciali e alle menzioni di merito. Presidente di giuria sarà l’attrice e attivista politica biellorussa Caterina Shulha (‘Hotel Gagarin’ di Simone Spada, ‘Il Confine’ di Carlo Carlei, ‘La vita possibile’ di Ivano De Matteo, ‘Cetto c’è senzadubbiamente’ di Giulio Manfredonia, ‘L’uomo del labirinto’ di Donato Carrisi, ‘The land of dreams’ di Nicola Abbatangelo).

Il claim di questa edizione, diretto sempre da Pino Bruno e Maurizia Pavarini (rispettivamente direttore artistico e direttrice organizzativa), è ‘Sguardi divergenti’, ovvero i diversi punti di vista dei filmmaker su tematiche sociali attraverso la narrazione filmica su ambiente e legalità passando per il contrasto alle mafie e ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo, la violenza di genere, il lavoro, la parità di genere, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza.

Anche quest’anno è previsto il contest ‘Student Film Fest’, diretto da Rossella Menga, che assegnerà i riconoscimenti University Award e High School Award alle migliori opere presentate dagli studenti delle Università, Accademie di Cinema, Accademie di Belle Arti, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado.

Durante le serate del Festival, inoltre, è previsto anche un omaggio a Monica Vitti con la mostra di manifesti cinematografici, la visione di materiale audiovisivo, incontri, conversazioni con esperti e addetti ai lavori a cura de Biblioteca ‘La Magna Capitana’ di Foggia.