A Vieste si gira 'Falling': si cercano attori e comparse

Si terranno il 14 e il 15 luglio dalle 10 alle 18.30 presso l'auditorium dell'istitut comprensivo 'Rodari-Alighieri-Spalatro' di via Giuseppe Verdi a Vieste, i casting per il film 'Falling' (Cadendo) di Samuel Perriard che sarà girato tra settembre e ottobre con il sostegno di Apulia Film Commission e il patrocinio del Comune.

Il casting è rivolto esclusivamente a residenti e domiciliati a Vieste e zone limitrofe del Gargano, secondo le indicazioni di seguito riportate, e nel rispetto delle normative vigenti.

Si cercano, in particolare uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 70 anni disponibili a più giornate di lavoro. Per partecipare occorre presentarsi direttamente in sede casting muniti di mascherina e fotocopie del documento d’identità, codice fiscale e iban riportato a penna.

Verranno prese in considerazione solo candidature in linea con le richieste. Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni e i minorenni. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

Ai partecipanti ricordiamo che sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il proprio turno, mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 metro.