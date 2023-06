Nella villa delle Tremiti di Dalla ‘4 mani stellate da Lucio’ e altri eventi sotto il segno del buon cibo

Nella notte dei desideri, il 10 agosto, la villa di Lucio Dalla sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, ospita una cena stellata a quattro mani.

Nell’incantevole location, arriveranno gli chef Igles Corelli, che ha collezionato 5 stelle Michelin nella sua carriera, partner storico di Sintattica SeT, la società che gestisce gli immobili appartenuti al Maestro, e Nicola Fossaceca, che da undici anni conferma la sua stella Al Metrò di San Salvo Marina.

È solo un ‘assaggio’, a quanto pare, perché Sintattica Servizi e Turismo, in collaborazione con i suoi partner del settore enogastronomico e del mondo hospitality, sta programmando il calendario degli eventi sotto il segno del buon cibo con location da sogno. Si parte proprio con ‘4 mani stellate da Lucio’, per un numero limitato di partecipanti. Le prenotazioni saranno disponibili a breve sul sito dell’azienda.

La villa di Cala Matano, che riapre i battenti “dopo la significativa stagione 2022”, come riferisce Sintattica SeT, non sarà l’unica location degli eventi legati al mondo del food che completeranno l'offerta di incoming turistico per l’estate 2023. Tra i protagonisti ci sono anche gli chef Alessandro Circiello e Max Mariola, volti noti della tv.

Nella precedente stagione, la gestione di Sintattica Servizi e Turismo è stata premiata dagli advisor di riferimento per la qualità dei servizi.

“Essendo l’attività dell’azienda volta anche alla valorizzazione dell’arcipelago, nella stagione 2023 le iniziative tratteranno l’integrazione delle attività turistiche con i principi di sostenibilità legati al territorio”, fanno sapere dall’azienda.

Alcune settimane fa, riferiscono, si è concluso un seminario con il quale gruppi di studenti hanno elaborato progetti finalizzati a trovare soluzioni innovative per la promozione del territorio.

Chiuderà la stagione, annunciano, un simposio nella Villa di Dalla in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, con la partecipazione di alcuni rappresentanti del Vaticano ed esperti, anche per ricordare il pensiero artistico del cantautore bolognese.

Villa Lucio Dalla e Casa Le Rondini, “il rifugio” del cantautore bolognese a San Nicola, anche quest’anno sono disponibili in locazione. Le trattative per l’ incoming sono riservate (info@sintatticaset.it).