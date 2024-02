Dal Carnevale all'omaggio agli innamorati: a Castelnuovo una 'zona romantica' dove è "obbligatorio baciarsi"

Sarà un mese di febbraio ricco di eventi nei tre casali. Si comincia domenica 11 febbraio con il primo delle tre sfilate della quarta edizione del Carnevale dei tre casali. Appuntamento alle ore 15 in Piazza Municipio a Casalnuovo Monterotaro da cui partirà la sfilata per le vie del paese con il buffet finale. MArtedì 13 febbraio ci si sposterà a Casalvecchio di Puglia, con raduno in Largo S. Maria delle Grazie. Terzo e ultimo appuntamento, domenica 18 febbraio a Castelnuovo della Daunia: alle ore 15 raduno in via Aldo Moro da dove partirà la sfilata con buffet finale, estrazione a premi e rottura della Pentolaccia.

Ma non è tutto, perché Castelnuovo della Daunia celebra anche la festa per antonomasia dedicata agli innamorati, San Valentino, con una originale iniziativa. Si intolta 'CasteLove' il contest fotografico organizzato dalla Proloco Gb Trotta, partito lo scorso 1° febbraio: presso i GIardini 'C. R. Pelicano' è stata allestita una magica cornice all'interno della quale tutti gli innamorati potranno scattare delle foto da inviare all'indirizzo info@prolocogbtrotta.com, che sarà pubblicata sulla pagina Facebook della Proloco. La foto che riceverà il maggior numero di like potrà vincere un romantico premio.

C'è tempo per inviare le foto fino a sabato 10 febbraio. I vincitori saranno proclamati nella giornata di mercoledì 14 febbraio. Gli orari di apertura della 'zona romantica' allestita nei Giardini 'C. Romano Pellicano' sarà aperta dalle ore 10 alle ore 22.