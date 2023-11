A Candela una mostra dedicata agli 800 anni dal primo presepe di San Francesco

Ottocento anni e non sentirli. Sono quelli che ha il presepe. Il primo in assoluto, infatti, fu realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223. Gli otto secoli di vita, però, non lo hanno minimamente scalfito e, soprattutto al Sud, resta il simbolo per eccellenza del Natale.

Proprio per la straordinarietà storica, culturale e spirituale della ricorrenza, l’Associazione Italiana Amici del Presepio della sede di Candela – Sant’Agata di Puglia ha deciso di dedicare al fraticello di Assisi la mostra di arte presepiale di quest’anno giunta alla sedicesima edizione.

Le diverse rappresentazioni realizzate dal presidente della sede Savino Freda celebrano, in diversi presepi, la figura del Santo che ha trasmesso, in quella notte Santa, il culto del presepe. Saranno molte le opere esposte e tra queste una menzione speciale va al presepe realizzato presso la Chiesa della 'B.V.M. Purificazione' di Candela e dal titolo emblematico ‘Il presepe di Greccio 1223-2023’.

Accanto a queste, anche quelle realizzate dai vari soci che saranno esposte a Candela presso la sala ‘Ex Omni’ dal 25 novembre all’8 gennaio 2024 (nei feriali dalle 18 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.30).

“Sarà una mostra unica per il suo tema – dichiara il presidente Freda – e per la ricorrenza che celebra. I visitatori potranno immergersi nel culto dell’arte presepiale, nella sua storicità, la quale affonda le sue radici, rimaste immutate nel corso del tempo”.