Borgo Talent cambia pelle, dalla piazza alla tv: il canto unica categoria in gara

Dopo il programma “Life Gargano” in onda quest’inverno, continua il sodalizio tra Luigi Mossuto e Tv Gargano con un nuovo format 'Borgo Talent Smart Edition', sprint off di “Borgo Talent”, show di piazza in scena d’estate dal 2017 al 2019 a Borgo Celano. Da oggi al 23 Maggio sono aperte le iscrizioni per poter partecipare come concorrenti.

Luigi Mossuto, autore e presentatore del talent fucina di talenti garganici andato in scena per tre edizioni consecutive in Piazza degli Artisti, rifà il look all'evento, per via delle restrizioni Covid, e torna in una nuova versione: non più in piazza ma in tv.

Il 25enne Mossuto e il suo staff coordinato da Antonio Parisi, con la direzione artistica affidata ancora una volta a Silvio Nardella, annunciano il ritorno del Talent che cambia pelle e che andrà in onda sulla web tv del Gargano “TvGargano.com”.

Unica categoria in gara è il canto, da oggi partono le iscrizioni con scadenza il 23 Maggio. Per iscriversi inviare una email all’indirizzo: segretariaprolocoborgocelano@gmail.com . Unici requisiti richiesti: aver inciso brani, album propri o cover.

A valutare l’ammissione dei candidati che parteciperanno al Talent, sarà una commissione istituita dallo staff.

“Nasce la versione televisiva del nostro Borgo Talent, denominata Smart Edition, dove avremo una sola categoria in gara che è quella del canto. Tra i concorrenti di quest’anno troveremo: cantautori che hanno inciso album propri o pubblicato delle cover. Tra tante novità, non ci sarà la giuria a decretare il vincitore dell’edizione 2021 ma il pubblico da casa, tramite dei sondaggi che lanceremo sui social al termine della puntata, che prevederà due sfide dirette nelle prime cinque puntate, per poi arrivare alla finale con i cinque finalisti. Borgo Talent Smart Edition andrà in onda alle fine di giugno sulla web tv del Gargano “Tv Gargano.com”, un vero piacere per me, ritornare su questa emittente dopo aver condotto due trasmissioni “Life Gargano” a inizio anno e il “Luigi Mossuto Talk” nella stagione 2014/2015. Con me ci sarà staff di sempre, confermando alla Direzione Artistica Silvio Nardella e Coordinatore Staff Antonio Parisi , squadra che vince non si cambia!" le parole dell'ideatore e conduttore Luigi Mossuto