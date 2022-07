Grandi sorprese e grandi nomi per la stagione estiva di Bellavita Eventi

Terrafino, il parcheggiatore vegano di Made in Sud (31 luglio a Vieste), Rocco Papaleo, protagonista di decine di film italiani ma anche musicista e umorista (4 agosto a Cagnano Varano), Enzo Dong (17 agosto a Cagnano Varano), il rapper napoletano conosciuto per le sue più celebri canzoni Higuain e Secondigliano Regna, inserita nella serie Gomorra 2.

La stagione estiva di Bellavita Eventi riserva grandi sorprese alla Capitanata. Tra gli eventi della provincia di Foggia, pensati per tutti gli spettatori, adulti, bambini, amanti della musica o del teatro, anche il juke box umano Michele Bonfitto (6 agosto allo Scalo dei Saraceni), uno splendido e imperdibile tributo a Lucio Dalla (a ferragosto a Deliceto), il comico Passarill, veterano delle scene foggiane con la sua comicità coinvolgente (31 luglio, scalo dei Saraceni) e poi Dino Lacecilia e Fabio Conticelli (15 agosto allo Scalo dei Saraceni) con la celebre Miseria e Nobiltà.

Il cartellone prevede anche lo spettacolo dei Senza Resa e i successi di Vasco Rossi (20 agosto, Scalo dei Saraceni), dei simpaticissimi Insert Coin (17 agosto a Cagnano Varano) dei Frequenza (19 agosto a Chieuti), dei Terranova (13 agosto a Cagnano), della Unza Unza Band (7 agosto a Rignano), del tributo a Mina della grande Giovanna Russo (28 agosto allo Scalo dei Saraceni).

Per i più piccoli, Clowneria Teatrale il 23 agosto a Cagnano Varano, il Mago Domin (3 agosto a Carapelle e 13 agosto allo Scalo dei Saraceni), il parco tematico in collaborazione con Skyvillage (2 agosto a Deliceto e 3 agosto a Carapelle). Ma le sorprese non finiscono, con tante altre serate ed artisti in giro per la Capitanata, grazie a Bellavita Eventi.