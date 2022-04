Una 'Batmobile' in cartone: la nuova sfida dell'artista di Troia Jack Poliseno

Una nuova sfida per l'artista troiano Jack Poliseno: ovvero, realizzare una 'Batmobile' (l'automobile speciale del famoso personaggio dei fumetti, Batman) a grandezza reale e interamente realizzata da cartoni riciclati. Un assemblaggio che richiede molta pazienza e concentrazione, in quanto l'opera - qualora venisse terminata in tempo - farà parte della mostra evento che lo stesso Jack Poliseno sta organizzando per questa estate nella città di Troia come tributo al personaggi di Batman per l'83° anniversario.

Un'opera unica e particolare che vuol comunicare, oltre alla sfrenata passione per il personaggio, come anche la 'spazzatura' si possa trasformare in qualcosa che susciti emozioni. L'arte del riciclo si fonde con l'arte pop dei fumetti, una nuova "pazza visione" dell'artista troiano che ci ha abituato già nel passato a realizzazioni fuori dagli schemi, come i suoi dipinti digitali che raffiguravano la Cattedrale di Troia distrutta dai draghi, o come il murales di 15 metri realizzato il Natale scorso contro le discriminazioni.