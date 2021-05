I foggiani non rinunciano ad aperitivi e cene all'aperto. Temistocle del Wanted: "I clienti rispondono bene, siamo contenti"

La zona gialla e la possibilità di riaprire ristoranti, bar, pub e pizzerie all'aperto sta funzionando. C'è chi come Antonello de 'Il Cantiere' non ne ha la possibilità e chiede soltanto la chiusura della strada per un paio di ore, dalle 20 alle 22, chi come Temistocle del Wanted di via Orientale non si è lasciato sfuggire l'occasione e già da un paio di sere accoglie i clienti all'esterno. Non è ancora il massimo, ma è un buon punto di partenza. "Finché il tempo mantiene, i clienti stanno rispondendo bene e noi siamo contenti"