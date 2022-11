Il futuro di Capitanata tra lavoro agricolo e immigrazione

Ha avuto come tema ‘Lavoro agricolo e immigrazione: il futuro che nasce dalla terra’ l’incontro che si è tenuto questa mattina presso la sala del Tribunale della Dogana di Foggia, organizzato e promosso da Cisl, Fai e Anolf di Foggia e dalla Cisl Puglia.

L’incontro ha avuto come obiettivo il monitoraggio del territorio, degli uomini e delle donne che lavorano la terra e riflessioni su come il settore possa essere attrattivo per i giovani, per i meno giovani ed anche per gli immigrati.

L’analisi potrà servire a comprendere dove e come si stia orientando il mercato del lavoro agricolo e come le risultanze proposte possano incidere, attraverso le scelte fatte dai produttori, dagli imprenditori e da tutte le componenti economiche e sociali del territorio, sul futuro agricolo della Capitanata.