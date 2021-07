400 kg di vongole pescate, più del consentito giornaliero: 2mila euro di multa per il comandante e licenza sospesa per tre mesi

Il prodotto posto sotto sequestro, una volta ispezionato dal medico veterinario, è stato rigettato in mare in quanto ancora allo stato vitale. Per il comandante, 2mila euro di multa e sospensione della licenza di pesca per 3 mesi in caso di recidiva