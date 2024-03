Tragedia sfiorata in via Zara: auto travolge pedone, soccorso e trasportato in ospedale

Pedone investito in via Zara, a Foggia. E' successo questa mattina, all'angolo con via della Repubblica. Fortunatamente, le condizioni della persona investita non sembrano essere particolarmente gravi: subito soccorso dall'automobilista, è stato poi affidato alle cure del 118, che lo hanno trasportato in pronto soccorso per le cure del caso.

"Ennesima tragedia sfiorata", commenta il consigliere comunale Antonio De Sabato, che denuncia: "La segnaletica stradale orizzontale è quasi inesistente e va ripristinata immediatamente. Mi attiverò presso gli uffici comunali competenti", assicura. "L'invito è a guidare con prudenza, moderare la velocità e fare spazio alle persone".

Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenute le pattuglie della polizia locale.