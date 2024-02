Tre incidenti in poche ore a Foggia: due donne investite, schianto in via del Mare

Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in via del Mare, dopo la Carteria.

Nello scontro tra due Ford Fiesta avvenuto sotto al ponte della Statale, un'auto è finita su una cunetta.

Due uomini sono già stati trasportati in ospedale ma al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e ambulanze del 118.

E' il terzo incidente che si registra oggi in città, dove due donne sono state investite: una mentre era a bordo di un monopattino in via Vincenzo Gioberti, mentre l'altra in viale Ofanto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Entrambe sono state soccorse dai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118 e trasportate in pronto soccorso. I rilievi dei sinistri sono stati effettuati dalla polizia locale.