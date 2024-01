Violenti incidenti frontali sulla Statale 89: due in meno di 48 ore nello stesso punto

Due incidenti stradali in meno di 48 ore sulla Statale 89 nel tratto di strada che collega Foggia a Manfredonia, si sono verificati sabato 13 e lunedì 15 gennaio in prossimità dell'abbazia di San Leonardo in Lama Volara.

Nel primo caso, le conseguenze dell'impattto tra due auto che viaggiavano nell'opposto senso di marcia avvenuto nel tardo pomeriggio, potrebbe esser stato provocato dal tentativo di uno dei due conducenti di evitare un ungulato, che sarebbe sbucato all'improvviso.

Nel violento impatto una delle due auto, una Fiat 500 bianca, si è ribaltata nei terreni circostanti.

Nonostante il rocambolesco incidente stradale, per fortuna i feriti,soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza, hanno riportato ferite varie ma non sono in pericolo di vita.

E' intervenuta la Polizia locale nel sinistro avvenuto ieri pomeriggio nello stesso punto. Anche in questo caso le autovetture coinvolte sono due, frontale lo scontro che ha provocato il ferimento grave di uno dei tre occupanti feriti.

A dare notizia in anteprima di entrambi gli incidenti il sito Statoquotidiano.it e la pagina Facebook Radio Manfredonia Centro.