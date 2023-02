Incidente nel Foggiano: violento 'frontale' tra un furgoncino e un'auto

Incidente stradale sulla strada che collega Serracapriola a Chieuti. Il fatto è successo intorno alle 18.30 di oggi quando, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento frontale tra un furgoncino e un'autovettura. Feriti gli occupanti di entrambi i mezzi, ovvero alcuni cittadini di nazionalità bulgara nel mezzo da lavoro e una famiglia di Serracapriola nella vettura; al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto, insieme a più ambulanze del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per garantire le attività tecniche e di soccorso.