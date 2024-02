Tragedia sulla San Giovanni Rotondo-Foggia: idraulico perde la vita in un incidente stradale

Intorno alle 15 di oggi 17 febbraio sulla strada provinciale 45 bis che collega San Giovanni Rotondo a Foggia, un idraulico sulla sessantina ha perso la vita in un incidente stradale autonomo lungo un rettilineo.

L'uomo alla guida dell'auto, per cause ancora in corso d'accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi a ridosso di un uliveto.

I sanitari della rete-emergenza del 118 di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, avrebbero tentato il tutto per per tutto, ma al loro arrivo l'uomo era già deceduto.

Sul luogo della tragedia era intervenuto anche l'elisoccorso allertato dalla centrale operativa.