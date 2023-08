Incidente frontale tra due auto nel Foggiano: morto in ospedale uno dei due conducenti

Giuseppe Antonio Cisternino non ce l'ha fatta. Coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 45 bis in agro di San Giovanni Rotondo, è deceduto presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per le gravi ferite riportate nell'impatto tra due auto, una delle quali, una Ford Fiesta, ha preso fuoco.

Il 76enne era invece alla guida di una Fiat Panda. Troppo gravi le ferite riportate, è deceduto nella tarda serata di ieri. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre delle quattro persone a bordo dell'altra auto