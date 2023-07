18enne grave in ospedale dopo incidente, morto 41enne che era in auto con lui

Resta riservata la prognosi del 18enne di Cerignola che due giorni fa, nel pomeriggio dell'11 luglio, alle porte di San Ferdinando di Puglia, si è schiantato con la sua autovettura contro un albero di ulivo. Nel violento impatto, Giovanni Di Base, 41enne di Canosa di Puglia che era con lui in macchina, dopo esser stato soccorso dai sanitari del 118, è morto in ospedale. Completamente distrutta l'auto.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale ad Andria, dove ha subito un delicato intervento chirurgico alla milza. Tuttavia, preoccupano le sue condizioni per via di alcune lesioni riscontrate dai medici del 'Bonomo' all'altezza dei polmoni.