Incidente sulla Statale 16, auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta: donna in codice rosso

Incidente stradale ad Orta Nova dove, nella tarda serata di ieri, una Ford Fiesta è uscita fuori strada ribaltandosi nella cunetta sottostante. Il fatto è successo intorno alle 23.30, sulla Statale 16, all'altezza di Orta Nova.

A bordo dell'auto vi era la sola conducente, una donna di circa 60 anni, rimasta incastrata nell'autovettura e 'liberata' dagli operatori del 118 intervenuti. I sanitari hanno stabilizzato la donna, assicurandola alla barella spinale, per poi trasportarla in 'codice rosso' al Policlinico Riuniti di Foggia per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto - insieme ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso, e ai vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona - sono intervenuti in prima battuta i sanitari di una ambulanza da Orta Nova (autista Pierluigi Marseglia e soccorritore Domenico Pugliese), poi i colleghi della postazione 118 di Borgo Incoronata (team formato da infermiere Pasquale Bosco, autista Enrico Lanza e soccorritore Vito De Girolamo) e auto medica da Foggia (medico Pasquale Maione e autista Michele Matera) per sopperire alla iniziale mancanza delle figure di medico e infermiere a bordo.

La donna è stata presa in carico dal pronto soccorso. L'incidente è avvenuto all'uscita di una curva, nei pressi di un hotel della zona, in una zona priva di illuminazione e già teatro di sinistri stradali.