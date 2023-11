L'Altamura ricorda Nicola, il laboratorio informatico porterà il nome dello studente morto in un incidente

Un'intera scuola presente a ricordare l'amico ed ex studente Nicola Di Lorenzo, diplomato quest'anno e morto in un incidente sulla tangenziale di Foggia mentre andava al mare con la fidanzata Ilaria Mirasole (il 'Poerio le ha dedicato un laboratorio di lingue nei giorni scorsi). "Un ragazzo serio con ottimi voti a scuola e al diploma", così lo ricorda il dirigente scolastico dell'Altamura Pasquale Palmisano, fortemente commosso nel ricordare quel suo alunno che troppo presto ci ha lasciati.

Tanti gli amici in lacrime che si sono stretti attorno ai genitori che, tristi ma orgogliosi, hanno assistito a questo ricordo di un figlio che, evidentemente, ha lasciato un segno. "Vi ringrazio tutti, Nicola era ed è un ragazzo stupendo. Mi ha lasciato un bellissimo ricordo e tutte queste sue amicizie per la sua bontà ne sono la dimostrazione" - ha così voluto ricordare Nicola la mamma in lacrime.

Il papà, con un filo di amara ilarità ci ha tenuto a ricordare che "Nicola pensava sempre agli amici, per loro ha fatto di tutto. Rispettava prima loro e poi a me che sono il padre".