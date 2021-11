Tragico incidente stradale: morta cancelliera del tribunale di Foggia

Tribunale di Foggia in lutto per l’improvvisa scomparsa di Clara Ghierghia. Questa mattina Palazzo di Giustizia è stata raggiunta dalla tragica notizia della morte della cancelliera della sezione gip del tribunale di Foggia, deceduta in un terribile incidente stradale avvenuto sulla sp 43 Montemilone-Venosa in provincia di Potenza, mentre si stava recando al lavoro a Foggia. Aveva 51 anni, prestava servizio al I Piano nella stanza 1114 ed era l'assistente del pm Dello Iacovo.

"Questa mattina ci ha lasciati Clara a causa di un maledetto incidente stradale occorsole mentre si stava portando sul posto di lavoro. Mancherà a tutti la sua solarità e la sua disponibilità, che mi ha manifestato per l'ultima volta non più tardi di due giorni fa" il commento dell'avvocato Antonio Vigiano.

“E’ una giornata triste, era conosciuta da tutti e apprezzata, ci sconvolge profondamente, perché porta via prematuramente una persona sorridente e solare, e una cancelliera capace, preparata e solerte” il cordoglio dell’Aiga di Capitanata. “Era una cancelliera stimata. La sua dipartita è una notizia dolorosa che scuote profondamente tutti noi” il commento del sindacato degli avvocati del tribunale del capoluogo dauno.

“Solare, canterine e sempre con la battuta pronta”. La ricorda così Angela. “Se amate qualcuno, diteglielo. Non pensate a niente, mettete da parte l'orgoglio, non rimandate a domani. Potrebbe essere troppo tardi. Clara amica mia, bella collega con le gambe lunghe e la risata sempre pronta, amavo la tua voce che squillava per i corridoi, il buon giorno che venivi a darmi, il caffè che prendevamo insieme, il coraggio con cui, all'occorrenza, mandavi tutti al diavolo” il ricordo straziante di Mariella.

Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi questa mattina sui social, di giudici, avvocati, colleghi e dipendenti del tribunale. “Clara ci mancherai”