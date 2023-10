Due incidenti allo stesso incrocio in meno di 15 minuti

A Foggia gli incidenti stradali sono all'ordine del giorno, basti pensare che questa mattina, intorno alle 9.30, la polizia locale si è vista costretta ad intervenire nello stesso punto, a distanza di soli 15 minuti, per due sinistri all'intersezione tra via Natola e via Grassi, per i rilievi e per veicolare il traffico. Quattro in tutto i veicoli coinvolti.

Gli occupanti, per fortuna, stanno tutti bene. Nel primo incidente una Toyota Verso ha tamponato una Opel Tigra, mentre poco dopo, in prossimità dell'impianto semaforico, si è verificato uno scontro tra una Ford Focus e una Fiat Punto, verosimilmente per il mancato rispetto, di una delle due autovetture.